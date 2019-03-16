Полицейские силой вывели журналистку с митинга Порошенко в Ковеле (видео)

Женщину с камерой и бейджем журналиста на шее силой вывели с площади.

Журналистку телеканала «Аверс», которая освещала митинг президента Петра Порошенко полицейские задержали и силой вывели с митинга.

На ролике, размещенном в сети, видно, как женщину с камерой и бейджем журналиста на шее силой выводят с площади. Видео опубликовал журналист Евгений Куксин на своей странице в соцсети.

«На митинге Петра Порошенко в Ковеле задержали журналистку телеканала Аверс за то, что она освещала этот же митинг? За то, что она просто присутствовала на нем с камерой? На видео видно, что работал открыто – оператор, удостоверение и прочее. Просто посмотрите. Желательно несколько раз, Потому что все выглядит так будто «окончательное прощай» адресовалось советской империи лишь для того, чтобы российской империи сказать доброго дня! Мы пришли к вам своим путем!», – написал Куксин.

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Напомним, ранее Информационное агентство Волынские Новости сообщало о том, что студентов кафедры военной подготовки ЛНТУ готовятся свозить в Ковель, видимо, для массовки на встречу президента Петра Порошенко. Студентов освобождают от пар. Об этом на своей странице в сети написал один из студентов Антон Романюк. Парень опубликовал скриншот сообщения от командира отделения.

Кроме того, на встрече с Петром Порошенко в Ковеле принудительно стягивали студентов Ковельского промышленно-экономического колледжа. "Откосить не получится, потому что все идет по списку и будет проверять ректор", – угрожали студентам.