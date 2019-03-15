Раде предлагают установить уголовную ответственность за распространение фейков в СМИ

Так, за распространение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, предлагается налагать штраф до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или наказывать за это общественными работами на срок до 80 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения распространения недостоверных сведений в средствах массовой информации (№10139).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его автором является народный депутат от "Народного фронта" Игорь Лапин.

Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 151-1 "Распространение недостоверных сведений в средствах массовой информации, сети Интернет".

В ней устанавливается, что распространение в СМИ, сети Интернет недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, наказывается штрафом до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 80 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

В случае, если такие действия были соединены с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или совершены во время избирательного процесса в отношении кандидатов в депутаты, членов партий - субъектов избирательного процесса, кандидатов на пост президента Украины, - это наказывается штрафом от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 120 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

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Умышленное распространение в СМИ, Интернете заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, наказывается штрафом от 1 до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 170 часов, или исправительными работами на срок до двух лет. Если же такие действия были соединены с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или совершены во время избирательного процесса в отношении кандидатов в депутаты, членов партий - субъектов избирательного процесса, кандидатов в президенты - это наказывается штрафом от 2 до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет.

В то же время, лицо освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные настоящей статьей, если до привлечения к уголовной ответственности им опровергнуты сведения, порочащие честь и достоинство другого лица при условии, что опровержение осуществляется тем же или аналогичным способом, которым распространялись такие сведения. В случае, если сведения, порочащие честь и достоинство другого лица, распространены в сети Интернет, обязательным условием для освобождения от ответственности также является удаление таких сведений распространившим его лицом.

В Гражданском кодексе Украины законопроектом устанавливается, что если личное неимущественное право физического лица нарушено из-за распространения информации в сети Интернет, суд может запретить (прекратить) распространение такой информации путем ее удаления из соответствующего ресурса сети Интернет.

Также в законе Украины "О выборах президента Украины" определяется, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания своим решением прекращает трансляцию на территории Украины, в том числе, операторами телекоммуникаций, иностранных телеканалов, в деятельности которых нарушается норма о запрете гражданам иностранных государств, лицам без гражданства ведения предвыборной агитации посредством журналистской деятельности или в деятельности которых содержатся призывы к ликвидации независимости Украины, изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, подрыву ее безопасности, незаконному захвату государственной власти, пропаганде войны, насилию и разжиганию межэтнической, расовой, национальной, религиозной вражды, посягательству на права и свободы человека, здоровье населения.

Кроме того, устанавливается, что в случае установления судом при рассмотрении избирательного спора повторного или однократного грубого нарушения средством массовой информации требований этого закона суд принимает решение о временном (до окончания избирательного процесса) приостановлении действия лицензии, о временном запрете (до окончания избирательного процесса) выпуска печатного издания или об обязательствах оператора, провайдера телекоммуникаций о приостановлении доступа абонентов к соответствующему ресурсу сети Интернет.

Законопроектом также предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы Украины "О выборах народных депутатов Украины", "О телевидении и радиовещании", "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "Об информационных агентствах", "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине" и "О телекоммуникациях".