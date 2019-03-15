Раде предлагают установить уголовную ответственность за распространение фейков в СМИ
фото УНИАН
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения распространения недостоверных сведений в средствах массовой информации (№10139).
Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его автором является народный депутат от "Народного фронта" Игорь Лапин.
Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 151-1 "Распространение недостоверных сведений в средствах массовой информации, сети Интернет".
В ней устанавливается, что распространение в СМИ, сети Интернет недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, наказывается штрафом до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 80 часов, или исправительными работами на срок до одного года.
В случае, если такие действия были соединены с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или совершены во время избирательного процесса в отношении кандидатов в депутаты, членов партий - субъектов избирательного процесса, кандидатов на пост президента Украины, - это наказывается штрафом от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 120 часов, или исправительными работами на срок до одного года.
Читайте такжеВ АП назвали фейком сообщения о прекращении аренды помещений лавр общинам УПЦ МП
Умышленное распространение в СМИ, Интернете заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, наказывается штрафом от 1 до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 170 часов, или исправительными работами на срок до двух лет. Если же такие действия были соединены с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или совершены во время избирательного процесса в отношении кандидатов в депутаты, членов партий - субъектов избирательного процесса, кандидатов в президенты - это наказывается штрафом от 2 до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет.
В то же время, лицо освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные настоящей статьей, если до привлечения к уголовной ответственности им опровергнуты сведения, порочащие честь и достоинство другого лица при условии, что опровержение осуществляется тем же или аналогичным способом, которым распространялись такие сведения. В случае, если сведения, порочащие честь и достоинство другого лица, распространены в сети Интернет, обязательным условием для освобождения от ответственности также является удаление таких сведений распространившим его лицом.
В Гражданском кодексе Украины законопроектом устанавливается, что если личное неимущественное право физического лица нарушено из-за распространения информации в сети Интернет, суд может запретить (прекратить) распространение такой информации путем ее удаления из соответствующего ресурса сети Интернет.
Также в законе Украины "О выборах президента Украины" определяется, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания своим решением прекращает трансляцию на территории Украины, в том числе, операторами телекоммуникаций, иностранных телеканалов, в деятельности которых нарушается норма о запрете гражданам иностранных государств, лицам без гражданства ведения предвыборной агитации посредством журналистской деятельности или в деятельности которых содержатся призывы к ликвидации независимости Украины, изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, подрыву ее безопасности, незаконному захвату государственной власти, пропаганде войны, насилию и разжиганию межэтнической, расовой, национальной, религиозной вражды, посягательству на права и свободы человека, здоровье населения.
Кроме того, устанавливается, что в случае установления судом при рассмотрении избирательного спора повторного или однократного грубого нарушения средством массовой информации требований этого закона суд принимает решение о временном (до окончания избирательного процесса) приостановлении действия лицензии, о временном запрете (до окончания избирательного процесса) выпуска печатного издания или об обязательствах оператора, провайдера телекоммуникаций о приостановлении доступа абонентов к соответствующему ресурсу сети Интернет.
Законопроектом также предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы Украины "О выборах народных депутатов Украины", "О телевидении и радиовещании", "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "Об информационных агентствах", "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине" и "О телекоммуникациях".