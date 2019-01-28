Зеленский объявил конкурс на лучший фейк о себе (видео)

Кандидат в президенты призвал всех желающих не жалеть его, троллить и выкладывать фейки в соцсетях с хештегом #зефейк.

Художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, который недавно подал документы для регистрации кандидатом в президенты, объявил конкурс на лучшую выдумку о себе. Эта идея возникла у Владимира после того, как в соцсетях и на телевидении появилось много ложной информации и откровенной лжи против него.

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«Кем я только не был за последнюю неделю. Я и «нога Кремля», и «волосатые руки Америки», и «зубы Евросоюза», и, вполне возможно, «технические кудри президента», просто «технический человек» Тимошенко и «голос» Вакарчука, и «олигархи за мной стоят»... Это все очень неинтересно, грустно, неорганично, и, главное, без чувства юмора. Поэтому мы объявляем конкурс на лучший фейк о Зеленском», – заявил будущий кандидат в президенты в видеообращении на своей официальной странице в Facebook.

Он призвал всех желающих не жалеть его, троллить и выкладывать фейки в соцсетях с хештегом #зефейк.

«Я надеюсь на вас, друзья. Вы умны», – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, на YouTube-канале «Зе!Президент Слуга Народа» можно просмотреть видеодневник, в котором освещаются ключевые моменты предвыборной кампании Владимира Зеленского и его личная жизнь.

Сейчас доступны три выпуска. Первый – о подаче документов в ЦИК, второй – о том, как бороться с фальсификациями на выборах, третий – об украинском образовании.

Всего более 30 политиков объявили о намерении принять участие в выборах президента. Согласно последним социологическим опросам, самый высокий рейтинг имеют лидер партии «Батькивщины» Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.