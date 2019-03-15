Навальный о последствиях для РФ вторжения в Украину: у нас здесь все развалилось окончательно

Оппозиционер отметил, что российский президент Владимир Путин ради укрепления личной власти пожертвовал интересами огромного количества людей.

Для россиян результатом оккупации Крыма стало падение шестой год подряд реальных доходов.

Об этом в интервью Русской службе агентства Голос Америки заявил российский оппозиционер Алексей Навальный со ссылкой на отчеты Минэкономразвития РФ.

Он отметил, что российский президент Владимир Путин ради укрепления личной власти пожертвовал интересами огромного количества людей.

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«Итоги пятилетия можно прочитать в отчетах Минэкономразвития России: реальные располагаемые доходы населения падают шестой год подряд. Вот, собственно говоря, это и есть то, что сделал Путин: на какой-то срок он укрепил рейтинг своей личной власти, но страна заплатила за это довольно высокую плату, заплатила вследствие того, что он полностью свернул всю внутреннюю политику в пользу внешнеполитических авантюр, которые как начались в 2014 году, так и не заканчиваются до сих пор», – сказал Навальный.

Он подчеркнул, что в РФ каждое телешоу – либо об Украине, либо об Америке, чаще всего (80 %) – об Украине, 20 % – о США, а «Россию больше не обсуждает никто».

«Была Украина, была Сирия, была Центральноафриканская Республика, а сегодня я читаю про то, что, оказывается, политтехнологи Пригожина ездили еще и на Мадагаскар. То есть, российская власть и лично Путин занимаются всем, чем угодно, за исключением, собственно говоря, Российской Федерации. И плата за это именно такая: у нас здесь просто все разрушилось и развалилось окончательно, но зато значительная часть населения страны дико возбуждена по поводу внешней политики и находится в этих внешнеполитических галлюцинациях», – добавил политик.