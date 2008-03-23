Тимошенко поручила Турчинову заботиться о спасении моряков в Гонконге

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что все моряки из судна «Нефтегаз-67» живы и обязательно вернутся на родину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, по поручению главы правительства срочно создана правительственная комиссия, представители которой сегодня должны вылететь на место чрезвычайной ситуации в Гонконг, где в Южно-Китайском море затонуло украинское судно.

Заседание комиссии провел первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, который возглавляет Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Для того, чтобы скоординировать поисковые и спасательные работы 18-ти украинских граждан в Гонконг вылетят представители Министерства транспорта и связи, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства топлива и энергетики и «Нефтегаза».

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел в субботу вечером к северу от острова Лантау, в 4 км от международного аэропорта Чеок Лап Кок. В условиях тумана сухогруз из материкового Китая столкнулся с зарегистрированным в Украине судном, которое пошло на дно.

Семь членов экипажа - шесть граждан Украины и одна китаянка - спасены.