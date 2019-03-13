Большинство проукраинских сил "очень заинтересованы" в принятии закона о языке - эксперт

Сегодня в парламенте есть незначительные силы, которые в этом законе не заинтересованы, считает эксперт.

Большинство адекватных демократических проукраинских сил очень заинтересованы в принятии закона о языке, потому что он на самом деле возвращает государственность украинскому языку.

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Васильев, передает «Прямой».

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"Я считаю, что этот закон один из самых либеральных законов в Европе. Законопроект на самом деле писался с того, что есть во Франции и других европейских странах. На самом деле он является сбалансированным и взвешенным. И те более двух тысяч поправок, которые предлагаются в парламенте, они как раз являются не предметом ссоры. Они являются попыткой или отдельных депутатов или политических сил, которых они представляют, показать то, что они вносят свой очень важный вклад в принятие этого закона", - сказал Васильев.

По его словам, сегодня в парламенте есть незначительные силы, которые в этом законе не заинтересованы.

"Большинство адекватных демократических проукраинских сил как раз очень заинтересованы в принятии этого закона, так как он на самом деле возвращает государственность украинскому языку, делает его возможным для развития, вносит те адекватные санкции, которые необходимы для каждого закона. Потому что невозможно принять закон, чтобы не было никаких санкций, которые бы вводились для того, чтобы как-то наказать нарушителей. Но наказание в этих санкциях адекватное. Поэтому я считаю, что это абсолютно адекватный и своевременный закон. Очень хорошо, что его парламент и вносит на рассмотрение", - добавил Васильев.