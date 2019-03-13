Военная помощь США: Пентагон запросил сотни миллионов для Вооруженных сил Украины

Предполагается, что эти деньги будут потрачены на финансирование украинской армии, а также на «дальнейшее наращивание военно-морского потенциала».

США в 2020 финансовом году планируют выделить 250 млн долларов Украине на поддержку армии и спецслужб.

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Об этом говорится в проекте бюджета Пентагона. Средства планируется выделить в рамках так называемой «Европейской инициативы сдерживания».

«Бюджетный запрос на 2020 финансовый год включает 250 млн долларов на содействие и поддержку войск и сил нацбезопасности Украины, а также на замену вооружения и оборонных средств, предоставленных правительству Украины из арсенала Соединенных Штатов», - отмечается в документе.

В декабре 2018 года Госдепартамент США после конфликта возле Керченского пролива решил выделить Украине дополнительно 10 млн долларов.

Предполагается, что эти деньги будут потрачены на финансирование украинской армии, а также на «дальнейшее наращивание военно-морского потенциала».

Как сообщал УНИАН, ранее на сайте Белого дома опубликован проект бюджета США на 2020-й финансовый год, согласно которому американский президент Дональд Трамп предлагает увеличить расходы Пентагона на 5% и установить на уровне 718 млрд долларов (что на 33 млрд больше, чем в 2019 году).

Общий объем расходов в проекте бюджета - $4,74 трлн, против $ 4,5 трлн в 2019 году. Доходы госбюджета указаны на уровне $3,64 трлн, таким образом, ожидаемый дефицит составит $1,1 трлн. Из этих средств $500 млн предлагается выделить на "борьбу с пагубным влиянием России в Европе, Евразии и Центральной Азии".