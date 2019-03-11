Трамп хочет направить $500 миллионов на борьбу с «пагубным влиянием России»

США планируют профинансировать отказ своих партнеров от использования российской военной техники.

На сайте Белого дома опубликован проект бюджета США на 2020-й финансовый год, согласно которому американский президент Дональд Трамп предлагает увеличить расходы Пентагона на 5% и установить на уровне 718 млрд долларов (что на 33 млрд больше, чем в 2019 году). Общий объем расходов в проекте бюджета - $4,74 трлн, против $ 4,5 трлн в 2019 году.

Доходы госбюджета указаны на уровне $3,64 трлн, таким образом, ожидаемый дефицит составит $1,1 трлн. Из этих средств $500 млн предлагается выделить на "борьбу с пагубным влиянием России в Европе, Евразии и Центральной Азии".

Об этом пишет РБК.

Деньги будут направлены, в частности, на укрепление безопасности, защиту территориальной ценности союзников США, поддержку попыток партнеров США уйти от использования российской военной техники. Средства также пойдут на то, чтобы "устранить слабые места в макроэкономической среде, которые российское государство намерено использовать в своих интересах, - в частности, энергетическая зависимость и торговля".

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Всего Госдепартаменту и Агентству международного развития Трамп предлагает выделить $ 40 млрд, что на 23% меньше, чем прогнозировалось в бюджете-2019.

Бюджет также предлагает выделить $5 млрд на строительство "примерно 200 миль" стены на южной границе США с Мексикой. Кроме того, дополнительные средства президент предлагает направить на наем новых пограничников, закупку оборудования для наблюдения за границей, модернизацию техники береговой охраны. Как ранее писала The Wall Street Journal, президент хочет дополнительно выделить на стену $3,6 млрд за расходы на военное строительство Министерства обороны - таким образом, всего на проект предлагается направить $ 8,6 млрд.

Как сообщалось, ранее в марте Трамп продлил действующие санкции против России до марта 2020 года.