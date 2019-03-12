Новый посол Польши прибыл в Украину для выполнения своих обязанностей

В МИД Украины приняли у Бартоша Цихоцкого копии верительных грамот.

Новый посол Польши Бартош Цихоцкий, который ранее был заместителем министра иностранных дел, прибыл в Украину для выполнения своих обязанностей.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

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"Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Республики Польша в Украине Бартоша Цыхоцкого", - говорится в сообщении.

Цихоцкий заменил Яна Пекло на должности посла в Украине.

Как известно, 42-летний Цихоцкий по образованию историк. С мая 2017 года он был заместителем главы МИД РП, отвечая за восточную политику и политику безопасности. До этого в разные годы был экспертом Центра восточных исследований и Польского института международных отношений, работал дипломатом в посольстве РП в России, возглавлял международный отдел Бюро национальной безопасности Польши, а также был советником Агентства разведки Польши.

Цихоцкий заменил Яна Пекло, который завершил свою дипломатическую миссию в конце января.