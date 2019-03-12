Знает нужды ВСУ из окопов на Донбассе: Турчинов рассказал о своем новом заместителе

Секретарь СНБО уверен, что знания, опыт и жизненная позиция Кривоноса обеспечат его эффективную работу на новой должности.

Заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Сергей Кривонос, назначенный сегодня на должность заместителя секретаря СНБО, приобрел опыт и знания о потребностях военных не из социальных сетей, а находясь на передовой на линии фронта на Донбассе.

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Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, об этом сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Как кадровый офицер и заместитель командующего Силами специальных операций он знает потребности Вооруженных сил не из интернета и социальных сетей, а из окопов передовой, где он защищал страну в самые опасные времена российской агрессии против нашего государства", - заявил Турчинов.

По его словам, знания, опыт и жизненная позиция Кривоноса позволят ему эффективно работать над обеспечением ВСУ и других военных формирований современным оружием и военной техникой, способствовать проведению реформ в оборонно-промышленном комплексе и обеспечивать военно-техническое сотрудничество с международными партнерами.

Также он отметил, что Кривонос будет отвечать за прозрачность выполнения оборонного госзаказа. "Не менее важной задачей для полковника Кривоноса будет уничтожение любой коррупционной составляющей при выполнении государственного оборонного заказа и обеспечении материально-технических потребностей нашей армии и других силовых структур", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 6 марта кандидат в президенты от партии "Воины АТО" Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры на выборах. Он написал в Facebook: "Главным мотивом моего похода на пост президента как действующего военного, заместителя командующего ССО (Силы специальных операций - УНИАН) ВС Украины было то, что я не согласен с той системой и ситуацией, которая образовалась в секторе безопасности и обороны Украины. Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы".

"Пока идет война, и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага, Российской Федерации, слишком велика, мне пришлось принять взвешенное и очень непростое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины. Считаю сегодня, в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразной смену верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - пояснил Кривонос.

7 марта Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Кривоноса в качестве кандидата в президенты.

Сегодня, 12 марта, президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Кривоноса заместителем секретаря СНБО.