Порошенко поручил Турчинову созвать заседание СНБО по реформированию "Укроборонпрома"

По словам президента, за деятельностью оборонного сектора должен быть расширен правительственный, парламентский и общественный контроль.

Президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову предварительно на среду созвать заседание СНБО по реформированию «Укроборонпрома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на заседании Совета регионального развития Николаевской области.

«Мы уже давно планировали заседание СНБО с повесткой дня относительно реформирования «Укроборонпрома» и усиления прозрачности его деятельности», - заявил он.

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По словам Порошенко, за деятельностью оборонного сектора должен быть расширен правительственный, парламентский и общественный контроль.

«Утром поручил секретарю СНБО Александру Валентиновичу Туричнову подготовить это заседание, предварительно - на среду, провести необходимые консультации с нашими зарубежными партнерами», - добавил президент.

Справка УНИАН. 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

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26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн.

Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.