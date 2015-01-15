ЕС призывает Киев создать министерство по вопросам евроинтеграции

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции Европарламента относительно ситуации в Украине, принятой сегодня на пленарном заседании в Страсбурге.

„(ЕП) призывает украинские власти создать министерство или офис по вопросам европейской интеграции и координации помощи, а также высокого уровня координационный комитет между министерствами, который был бы наделен полномочиями для эффективного мониторинга и контроля за ходом приближения к ЕС и реформ и который сможет подготовить и координировать их выполнение”, - говорится в резолюции.

Читайте такжеЕС может предоставить Украине оборонительное вооружение - резолюция ЕвропарламентаЕвропарламент подчеркивает, что Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли должно быть планом проведения быстрых необходимых реформ, которые должны быть срочно осуществлены, несмотря на тяжелую ситуацию в ряде районов Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, Европарламент призывает Европейский Совет и Еврокомиссию не экономить усилия по оказанию помощи Украине в принятии и реализации этих реформ с целью проложить путь для полного выполнения Соглашения об ассоциации.

Европарламент также призывает к более оперативной и существенной технической помощи со стороны „Группы поддержки” Еврокомиссии, в том числе по выявлению отраслей, где такая помощь необходима, чтобы поддержать Украину в разработке и реализации комплексной программы.

В Европарламенте убеждены, что Украине срочно нужны амбициозная программа борьбы с коррупцией и нулевая терпимость к коррупции. „(ЕП) призывает руководство Украины искоренить системную коррупцию, за немедленное и эффективное выполнение Национальной стратегии по борьбе с коррупцией и подчеркивает, что борьба с этой практикой должно стать одним из главных приоритетов нового правительства”, - говорится в резолюции.

В этой связи Европарламент советует создать политически независимое Антикоррупционное бюро с достаточным количеством полномочий и ресурсов, чтобы сделать существенный вклад в создание хорошо функционирующих государственных институтов.

Кроме того, Европарламент приветствует просьбу Украины в Интерпол и выдаче ордера на арест бывшего президента Виктора Януковича по обвинению в хищении государственных средств. „(ЕП) призывает государства-члены выполнить ордер на арест Интерпола и вернуть похищенные активы”, - говорится в документе.

Европарламент также приветствует создание института бизнес-омбудсмена и предлагает украинскому правительству представить проект закона об этом институте.