Луценко: отказываться от практики проверки на судимость мы не будем

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что правоохранительное ведомство не будет отказываться от проверки на судимость лиц, пожелавших получить загранпаспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в Виннице, где провел расширенную выездную коллегию МВД.

«Отказываться от практики проверки на судимость мы не будем, поскольку это также является одним из элементов помощи розыску», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.