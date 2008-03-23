Луценко: отказываться от практики проверки на судимость мы не будем
03:44, 23 марта 2008Политика
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Даже ради ускорения работы с загранпаспортами
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что правоохранительное ведомство не будет отказываться от проверки на судимость лиц, пожелавших получить загранпаспорт.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в Виннице, где провел расширенную выездную коллегию МВД.
«Отказываться от практики проверки на судимость мы не будем, поскольку это также является одним из элементов помощи розыску», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
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