Климкин прокомментировал информацию о риске потери безвиза из-за скандального решения КСУ

Глава МИД заявил, что необходимо как можно скорее найти решение на законодательном уровне вопроса наказания за незаконное обогащение.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что решение Конституционного суда о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении создает проблему не для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом, а для европейского пути Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Украины заявил на пресс-конференции.

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Министр отметил, что решение Конституционного суда Украины о декриминализации незаконного обогащения "реакция должна быть быстрой».

«Мы должны решить, и как это будет отражено теперь в законодательстве, и конечно, должны решить, чтобы существующие делу не были прекращены и чтобы они имели свое продолжение», - сказал Климкин.

При этом он отметил, что речь идет о возможном наказании Евросоюзом Украины в связи с декриминализацией незаконного обогащения. «Дело же не в санкциях. Это мы сами себя санкционируем такими решениями. Это проблема для украинцев, страдающих от коррупции», - подчеркнул Климкин.

Также министр добавил, что получил большое количество сообщений с вопросом, повлияет ли решение КСУ на безвизовый режим с Евросоюзом.

«Ну, конечно, ну кто будет наказывать украинцев? Это, на самом деле, дело не в этом. Дело в том, как мы дальше будем строить саму систему, саму логику борьбы с коррупцией, и поэтому решение должно быть найдено как можно скорее, поскольку проблема не для безвизового режима, проблема для нашего европейского пути, проблема для того, как мы идем в Европейский Союз, как мы идем к устойчивой европейской демократии», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении отмечается, что статья 368-2 УК утрачивает силу со дня принятия судом этого решения.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КСУ все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

28 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как безотлагательный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».

1 марта в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что решение Конституционного суда о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса лишает возможности установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015-2018 годы.

Согласно заявлению международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, из-за решения Конституционного суда о незаконном обогащении Украина может потерять безвизовый режим с Европейским Союзом.