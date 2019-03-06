Украинским школьникам заменят аттестат о среднем образовании на свидетельство

Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства 6 марта.

Министерство образования заменит в украинских школах аттестат о получении среднего базового/полного образования на свидетельство.

Об этом сообщили в МОН.

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Отмечается, что отныне украинские школьники будут получать после 4-го класса свидетельство о получении начального образования, после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства 6 марта.

Отмечается, чтобы все эти документы были доступны для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

"Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена. Также документы должны быть доступными. У нас ежегодно растет количество детей с особыми образовательными потребностями в школах. Получая свой документ об образовании, они имеют право понимать, что там написано. Отныне такая возможность появится", – пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.