Появилось видео обмена пленными на Донбассе

СБУ обнародовала полный список всех освобожденных из плена.

Под Луганском в субботу, 21 января, прошел обмен пленными, в результате которого освободили 139 украинских бойцов. СБУ обнародовала полный список всех освобожденных из плена. Читайте такжеСБУ опубликовала список всех 139 освобожденных вчера из плена украинских военных

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