Появилось видео обмена пленными на Донбассе
03:47, 22 февраля 2015Война
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СБУ обнародовала полный список всех освобожденных из плена.
Из плена вернулись 139 украинских военных / Фото УНИАН
Под Луганском в субботу, 21 января, прошел обмен пленными, в результате которого освободили 139 украинских бойцов.
СБУ обнародовала полный список всех освобожденных из плена.
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Обмен пленными 21 февраля
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