Скандал с хищениями в "оборонке": правоохранители не обращались к журналистам касательно их расследования

В редакцию Bihus.Info не поступали обращения относительно журналистского расследования.

Правоохранители не обращались в редакцию Bihus.Info касательно материалов по расследованию о хищениях в оборонной сфере

Об этом сообщила автор расследования Леся Иванова, передает Громадське.

“Ни одного обращения ко мне не было, и от редактора я не слышала, чтобы к нему кто-то обращался. На самом деле, это очень странно, поскольку когда открывается производство по материалам журналистского расследования, на следующий, максимум через день уже пытаются выйти на контакт. Сейчас я такого не вижу ни от одного правоохранительного органа, хотя они все должны отреагировать”, - сказала журналистка.

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Напомним, что в первой части расследования журналистов программы Bihus.Info говорится, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

В третьей части журналисты рассказали о роли Олега Гладковского в коррупционной схеме.