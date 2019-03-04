После декриминализации незаконного обогащения чиновники могут писать в декларациях все, что хотят - Сытник

По его словам, сейчас чиновникам нет смысла врать в декларациях.

После отмены Конституционным судом уголовной статьи о незаконном обогащении чиновники могут записать в своих декларациях все, что хотят, потому что за несоответствие имущества законным доходам уже нет ответственности.

Об этом в эфире Громадського заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

По его словам, сейчас чиновникам нет смысла врать в декларациях.

«Раньше у чиновников был выбор: либо скрыть что-то и избежать неудобных вопросов где взял (имущество — ред.), и тогда был риск, что если обнаружат то, что скрыл, то ложь в декларациях — это менее тяжелая статья (чем незаконное обогащение — ред.). Или задекларировать и избежать ответственности за ложь в декларациях, но объяснять где взял. Сейчас этой проблемы у чиновников нет. Сейчас можно вписывать в декларацию все, смысла врать нет, ибо объяснять где взял сейчас не нужно, даже если колоссальная разница между доходами из законных источников и тем, что чиновник декларирует самом деле», — пояснил Сытник.

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Ранее Всемирный банк и G7 призвали Украину вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Напомним, что 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на эту статью УК до Конституционного суда 12 декабря 2017 года обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от «Народного фронта» Павел Пинзеник.

Сам глава Конституционного суда, комментируя отмену уголовной статьи о незаконном обогащении, заявил, что в США также нет этой статьи.

Общественные организации предупредили, что отмена ответственности за незаконное обогащение приведет к прекращению сотрудничества с МВФ.

Национальное антикоррупционное бюро объявило, что решение КСУ означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации ЕС. Это требование также было включено в меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом.