Первый этап очередной волны мобилизации выполнен уже на 80%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Департамента информационных технологий Министерства обороны Сергей Галушко.

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«Сегодня мы фактически прошли треть времени, определенного на мобилизацию. Из 90 дней сегодня исполняется 30. Мероприятия, которые были запланированы на 3 месяца, выполнены на 80% по поставке мобилизационных ресурсов в войска. 100% проведено оповещение, 94% прошли медицинский осмотр и пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья», - сказал Галушко.

Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и будет продолжаться 90 дней, мобилизации подлежат свыше 60 тысяч человек.

В общей сложности в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продолжаться с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и будет продолжаться 60 дней, а третий этап - с июня и также будет продолжаться 60 дней.

В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.