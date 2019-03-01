Наблюдение за судоходством у оккупированного Крыма должно быть из космоса, с воздуха и с моря - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наблюдение за судоходством у оккупированного Крыма должно быть из космоса, с воздуха и с моря.

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Об этом глава МИД сказал в Одессе на первой международной конференции "Одесские дебаты".

Министр напомнил, что 18 февраля провел встречу с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина".

"Я поделился с нашими друзьями простой идеей относительно постоянной мониторинговой миссии", - заявил Климкин.

Он добавил, что предложил имя для этой миссии - Black Sea MOM (Black Sea Monitoring Mission - Мониторинговая миссия в Черном море).

При этом Климкин отметил, что не обязательно, чтобы миссия все время присутствовала на месте. "Это должно быть разумное сочетание мониторинга из космоса, военно-морского мониторинга и мониторинга с воздуха", - считает министр.

"Вы можете это очень эффективно совместить с пониманием происходящего. Это также дополнительно поможет нам выявлять различного рода нарушения санкционного режима в отношении Крыма, поскольку мы знаем, что некоторые суда прибывают в Черное море, выключают GPS-приемники-передатчики и пытаются перегружать некоторые грузы на другие суда, которые затем направляются в Крым", - сказал Климкин.

Он добавил, что для этого не нужно много ресурсов, но необходимы технические возможности и политическая воля, чтобы начать соответствующую работу.

"Давайте настаивать на этой идее (мониторинговой миссии - УНИАН). Она должна быть постоянной", - заявил Климкин.

Также глава МИД добавил, что некоторые страны-члены ЕС размышляют над этой идеей.

По его убеждению, эта миссия может быть максимально эффективной. "Потому что, если мы обнародуем всю информацию о российских проверках в режиме реального времени, это станет как дополнительный рычаг на нее", - сказал глава МИД.

Он отметил, что Россия продолжает задерживать корабли на один-два дня, а однажды болгарское судно было задержано на 9 дней.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовал так называемый «суд» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о согласии президента РФ Владимира Путина допустить немецких и французских специалистов в район Керченского пролива.

По его словам, министр иностранных дел Германии Гайко Маас передал ему предложение, «которое «упаковывает» эту простую поездку в какой-то документ, который должен быть согласован с Украиной».