Журналист Бигус прокомментировал сообщения о его "родственных связях" с чиновниками спецслужб РФ

О возможном месте работы своего родственника журналист не сообщил.

Главный редактор программы "Наші гроші" и Bihus.info Денис Бигус заявил, что с российским родственником его жены в последний раз виделся в 2012 году, однако не сообщил возможном месте его работы.

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Об этом он рассказал за кулисами эфира "Право на власть", передает ТСН.

Накануне в украинских СМИ и в соцсетях начала распространяться информация о том, что семья журналиста-расследователя Дениса Бигуса имеет родственников в России, которые якобы являются высокопоставленными сотрудниками российских спецслужб и даже имеют личные фотографии с главой МИД России Лавровым.

"У жены есть родственники в России, да. Я виделся с ним в 2012 году", - сообщил Бигус. В то же время, о возможном месте работы этого родственника журналист не сообщил.

На вопрос о связях, которые поддерживает его семья с этим родственником, Бигус ответил: "Мы не ближайшие родственники. Я понимаю хайп, я видел заголовки, они прямо крутые. Мы с ним виделись и через три года Россия начала войну".