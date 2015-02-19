Наблюдателям ОБСЕ «надо дать поработать» - постпред РФ

Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24", передает ТАСС.

"Конечно, необходимо дать поработать ОБСЕ, ведь ОБСЕ только-только разворачивается там сейчас, - сказал он. - В самые ближайшие часы и дни наблюдатели должны войти в ключевые, наиболее острые "точки", организовано порядка 20 патрулей. Наблюдателей довольно много".

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"Мнение такое, что, конечно же, надо дать поработать ОБСЕ сейчас", - добавил дипломат.

По его словам, пока инициатива отправки в Украину миротворцев находится в самой ранней стадии обсуждения, "надо дать поработать ОБСЕ".

Вместе с тем, по его словам, данный механизм не предусмотрен недавно принятой резолюцией Совета безопасности ООН.

"Вопрос находится в самой ранней стадии обсуждения, - сказал он. - Это не тот вопрос, по которому Парламентская ассамблея ОБСЕ могла бы принять какое-то решение".

"В ООН только что была принята резолюция Совета безопасности, в которой ничего не говорится о миротворцах", - также напомнил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив заявил, что члены миссии ОБСЕ не смогли попасть в Дебальцево, поскольку боевики не предоставили им гарантий безопасности.

Также сегодня участники переговоров в "нормандском формате" подчеркивали необходимость предоставления миссии ОБСЕ доступа к Горловке, Первомайску и Широкино.

18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.