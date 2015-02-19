В ОБСЕ заявили о готовности сотрудничать с международными миротворцами в зоне АТО
Миссия ОБСЕ готова сотрудничать с международными миротворцами в зоне АТО, но при условии обеспечения безопасности специалистов миссии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив, отвечая на вопрос журналистов об отношении мониторинговой миссии к соответствующему решению СНБО.
“Во-первых, это вопрос - к украинской власти. Но по нашим полномочиям мы сотрудничаем с различными сторонами, с ООН, с другими сторонами, и мы готовы сотрудничать с международными миротворческими силами, но мы гражданская, невооруженная миссия”, - сказал Боцюркив.
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Также он добавил, что миссии ОБСЕ с учетом опасности пребывания в зоне конфликта нужен еще бронированный транспорт вдобавок к тому, что уже есть.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.