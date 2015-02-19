В ОБСЕ заявили о готовности сотрудничать с международными миротворцами в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив, отвечая на вопрос журналистов об отношении мониторинговой миссии к соответствующему решению СНБО.

“Во-первых, это вопрос - к украинской власти. Но по нашим полномочиям мы сотрудничаем с различными сторонами, с ООН, с другими сторонами, и мы готовы сотрудничать с международными миротворческими силами, но мы гражданская, невооруженная миссия”, - сказал Боцюркив.

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Также он добавил, что миссии ОБСЕ с учетом опасности пребывания в зоне конфликта нужен еще бронированный транспорт вдобавок к тому, что уже есть.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.