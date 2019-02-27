В НФ предложили передать материалы по "Укроборонпрому" в уже созданную ВСК

Через две недели ВСК должна доложить парламенту о результатах.

"Народный фронт" требует немедленного и беспристрастного расследования материалов по злоупотреблениям в "Укроборонпроме".

Об этом написал руководитель фракции Максим Бурбак на своей странице в Facebook, сообщается на официальном сайте партии.

Он также отметил, что разработал соответствующий проект постановления Верховной Рады.

"Буду предлагать фракции завтра зарегистрировать и проголосовать постановление о незамедлительной передаче материалов в уже созданную парламентом ВСК по злоупотреблениям в секторе безопасности и обороны. С вызовом на публичное заседание комиссии ГПУ, НАБУ, антикоррупционного прокурора, руководства "Укроборонпрома", Минобороны и других лиц - фигурантов данного расследования", - отметил Бурбак.

"Также предлагаю провести публичное заседание комиссии при участии членов ВСК, так и антикоррупционного комитета, Комитета по правоохранительной деятельности и Комитета по национальной безопасности и обороны", - написал он.

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Руководитель фракции НФ также добавил, что согласно проекту постановления парламентская ВСК через две недели должна доложить парламенту о результатах проверки.

"Мы хотим знать правду. Если факты подтверждаются, то виновные лица должны стать подозреваемыми в рамках уголовного производства, а не политических дискуссий накануне выборов Президента. Если факты не подтверждаются - это должно стать известно обществу", - подчеркнул Бурбак.

"Все должны помнить, что Украина воюет. Таким образом, любые спекуляции на теме боеготовности украинского войска подрывают боевой дух народа и выгодны враждебной пропаганде", - резюмировал руководитель фракции.