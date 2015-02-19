Депутаты Бундестага не верят в инициативу Порошенко ввести миротворцев - СМИ

В Берлине не верят в возможность отправки миротворческого контингента на Восток Украины.

"Европейский или международный миротворческий контингент имел бы смысл лишь в том случае, если с ним согласились бы обе стороны конфликта. Однако я этого на данный момент не вижу", - отметил в комментарии информационному агентству Reuters Нильс Аннен, внешнеполитический спикер фракции Социал-демократической партии в Бундестаге, передает DW.

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Скептичен относительно инициативы Киева и коллега Аннена по фракции СДПГ, уполномоченный немецкого правительства по вопросам сотрудничества с Россией Ґернот Эрлер.

"Такую миссию воплотить трудно, ведь для этого нужно согласие России", - отметил Эрлер в эфире телеканала Phoenix. Он указывает на то, что миссию под эгидой ЕС Москва не воспримет, ведь считает Евросоюз "заинтересованной стороной".

Именно полицейскую миссию ЕС "оптимальным вариантом" назвал президент Украины Петр Порошенко. Впрочем, не только миссию ЕС, но и миссии "голубых касок" с мандатом ООН Россия заблокирует в Совете безопасности, убежден Ґернот Эрлер. Ранее о непринятии предложения Киева ввести миротворческий контингент уже заявил посол России при ООН Виталий Чуркин.

Не верит в отправку миротворцев и представитель другой проправительственной фракции в Бендестаге, христианский демократ Франц-Йозеф Юнг. Бывший министр обороны Германии отметил, что "на данный момент о соблюдении минских соглашений должна позаботиться Россия".

По мнению экс-министра обороны Германии, Москва должна сейчас использовать свое влияние на сепаратистов на украинском Востоке и прекратить поставлять им вооружение.

Представитель фракции "зеленых" в Бундестаге Омид Нурипур также не считает отправку миротворцев реалистичной.

По его мнению, единственная миссия, которая может наблюдать за соблюдением режима прекращения огня, есть Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. "Это единственная на данный момент организация, которая включает Россию, не давая Москве одновременно диктовать правила своей работы", - отметил депутат Бундестага.