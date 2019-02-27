Потеря транша МВФ и риск для безвиза: в ЦПК рассказали о вероятных последствиях скандального решения Конституционного суда

Также из-за отмены статьи УК о незаконном обогащении могут быть закрыты около 100 дел НАБУ.

Введение статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, было требованием Международного валютного фонда и Европейского Союза. А потому ее отмена может иметь большие последствия для Украины.

Главными из них являются потеря траншей МВФ и закрытие около 100 дел НАБУ. Об этом говорится в статье Центра противодействия коррупции на УП.

По информации источников, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью N 368-2, которая позволяла привлечь чиновников к ответственности в случае, когда их активы и расходы явно превышают официальные доходы.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в действующей редакции ввели в 2014 году. Это было одним из ключевых обязательств Украины перед Международным валютным фондом в соответствии с меморандумом от апреля 2014 года.

Полномочия расследовать незаконное обогащение топ-чиновников, по замыслу МВФ, получало НАБУ.

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Отмечается, что, согласно правилам Фонда, из-за отмены ответственности за незаконное обогащение Украина не получит следующий транш МВФ, даже если все остальные обязательства по текущему меморандуму с МВФ будут выполнены.

"Без средств МВФ Украина снова может столкнуться с существенными трудностями в выплатах внешних заимствований. Ведь только в 2019 году Украина должна погасить долгов на 14 миллиардов долларов США, что составляет 75% от международных резервов Украины по состоянию на начало 2019 года", - говорится в статье.

Кроме того, криминализация незаконного обогащения также была одним из требований ЕС в рамках Контракта по развитию государства.

Отмечается, что отмена ответственности за незаконное обогащение выхолостит систему электронного декларирования состояния чиновников, эффективное функционирование которой было требованием Плана действий визовой либерализации ЕС, а также действующей программы макрофинансовой поддержки Украины Европейским Союзом.

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"Ведь е-декларирования работает на обнаружение и упреждение коррупции, только если чиновник может предстать перед судом как за ложь в декларации, так и за несоответствие состояния доходам. Если же незаконное обогащение перестанет быть преступлением, чиновники будут зарабатывать деньги из сомнительных источников, будут декларировать это и наслаждаться безнаказанностью", - отмечается ЦПК.

Это, в свою очередь, станет причиной закрытия около 100 дел НАБУ. Все дела, независимо от того, находятся они в суде или на стадии досудебного рассмотрения, автоматически закроются.

"Четыре года работы НАБУ над ними пойдут просто коту под хвост. Более того, все чиновники страны фактически получат амнистию в отношении их незаконных доходов. Ведь такое решение Конституционного суда фактически отменяет это преступление в Уголовном кодексе", - говорится в статье.

Также, как сообщал УНИАН, в Раде заговорили о риске для безвиза между Украиной и ЕС из-за отмены статьи УК о незаконном обогащении.