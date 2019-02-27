Захват украинских моряков у Керчи: Россия завела ответное дело против правоохранителей из Украины

Возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела Управления СБУ в Одесской области Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры ГПУ Романа Мрочко.

В Следственном комитете Российской Федерации возбудили дело против правоохранителей Украины за привлечение к ответственности военнослужащих Министерства обороны России и Пограничной службы ФСБ России, атаковавших украинские боевые корабли в нейтральных водах Черного моря 25 ноября 2018 года.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко по факту привлечения заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России (ч. 2 ст. 299 УК РФ)», - говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что 25 ноября 2018 года военнослужащие Военно-морских сил Украины на судах «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» «нарушили границу» Российской Федерации в Керченском проливе, после чего были задержаны сотрудниками Пограничной службы ФСБ России.

«При этом никаких незаконных действий наши граждане не совершали. Они исполняли свой долг по охране Государственной границы Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и российского законодательства», - заявили российские следователи.

В СК РФ добавили, что правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого старший следователь Губский при «отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности 7 заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих, принимавших участие в операции по задержанию 25 ноября 2018 года украинских военных моряков». Россиян обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса, то есть ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

В СК РФ добавили, что обвинения российских военных были согласованы заместителем военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Мрочко, после чего направлены для вручения по последнему известному украинской стороне месту прохождения военной службы гражданами Российской Федерации.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение через Керченский пролив украинскому буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.

19 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новое прохождения своих кораблей через Керченский пролив и предлагает международным партнерам принять в нем участие.

Секретарь СНБО отметил, что Украина пригласит представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на украинских кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил.

18 января 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить немецких и французских специалистов в район Керченского пролива.

В тот же день Климкин сообщил, что Украина и Германия проведут экспертные консультации по предложению отправить немецких и французских специалистов для мониторинга ситуации в Керченском проливе.

19 февраля 2019 года президент Петр Порошенко заявил, что Украина не позволит превратить Азовское море в российское озеро и будет отстаивать свое право на свободное прохождение через Керченский пролив.

21 февраля 2019 года министр иностранных дел России Лавров назвал президента Украины «провокатором» и пообещал «дать по рукам» при попытке украинских кораблей пройти «вместе с НАТО» через Керченский пролив.