"Он и сам в плену": экс-депутат Госдумы объяснил, в какую ловушку попал Путин из-за захвата моряков

Политик убежден, что вопрос моряков будет решаться только после приговора «суда».

Российский президент Владимир Путин попал в "неудобную" для него ситуацию из-за плененных в Керченском проливе украинских моряков.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что Путин загнал себя в ловушку, передает «Апостроф».

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"Если Путин принимает волюнтаристское решение и признает моряков военнопленными, значит и других нужно признавать военнопленными, а это уже признание, что между Россией и Украиной есть война", - считает эксперт.

В то же время он убежден, что просто отпустить моряков он тоже не рискнет.

"Не признавать моряков военнопленными, а просто отпустить, означает, что и по остальным заложникам можно потребовать особого рассмотрения дел. Поэтому Путин сам в плену той процедуры, которая должна быть пройдена в уголовном суде, и до ее завершения ничего произойти не может. Любые переговоры начнутся только после приговора суда", - уточнил Пономарев.