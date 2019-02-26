В США призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных из Крыма

Заместитель спикера Госдепартамента США Роберт Палладино призвал освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Руслана Зейтуллаева.

В Соединенных Штатах Америки призвали Российскую Федерацию немедленно освободить всех украинских политических заключенных из Крыма, которые выступили против оккупации полуострова.

Об этом заместитель спикера Государственного департамента США Роберт Палладино написал в Twitter.

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"В день крымского сопротивления российской оккупации мы снова повторяем призывы к немедленному освобождению всех крымчан, которых Россия произвольно лишила свободы или осудила за мирную оппозицию ее жестокой оккупации", - говорится в сообщении.

В частности, Палладино отметил необходимость освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Руслана Зейтуллаева.

Также он напомнил, что Крым - это часть Украины.