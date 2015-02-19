С 1 марта для россиян изменятся правила въезда в Украину
Украина меняет правила въезда на свою территорию для россиян. Отныне внутреннего паспорта для пересечения границы с Украиной будет недостаточно.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 30 января 2015 года № 23 приостановлено действие отдельных положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В частности с 1 марта граждане России не смогут въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Украины на основании паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении (для детей до 14 лет), по которым ранее осуществлялся проезд.
Читайте такжеМИД сегодня сообщит РФ, что с марта россияне смогут въехать в Украину только по загранпаспортамиМежду тем, отмечается, что все граждане России, которые до 1 марта прибыли на территорию Украины, будут выезжать на основании документов, по которым они въехали.