Замана назвал дело против него "дымовой завесой для прикрытия истинных виновников потери Крыма"

Выступление Заманы было продолжительным и эмоциональным, в котором он пытался опровергнуть позиции обвинения.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которому объявлено подозрение в совершении государственной измены, отвергает все предъявленные ему обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Печерского районного суда Киева, где ему избирают меру пресечения.

Выступление Заманы был длительным и эмоциональным, в котором он пытался опровергнуть позиции обвинения.

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Так, относительно обвинения прокуратуры о вступлении Заманы в преступный сговор с экс-президентом Виктором Януковичем для подрыва обороноспособности Украины он заявил, что за весь период управления Генштабом встречался с ним публично лишь несколько раз - при назначении на должность, на заседании СНБО, где докладывал о реформировании Вооруженных сил, два раза в военных учениях и во время протокольных мероприятий и концертов.

Также Замана опровергает обвинения в преступном намерении сократить личный состав ВСУ как в целом, так и в отдельных подразделениях. По его словам, решение о сокращении Вооруженных сил является политическим и его приняла в свое время Верховная Рада Украины.

Говоря о сокращении определенных подразделений, Замана отметил, что сокращал или части обслуживания, или которые «только тянули деньги из бюджета Вооруженных сил», или те боевые части, которые якобы обслуживали устаревшую советскую боевую технику и оборудование, которые в то время были небоеспособными. Он привел пример о батальоне радиоэлектронной борьбы, который стоит в Киеве, там было на вооружении 5 «Уралов» с будками, а боевую задачу выполнял один «УАЗ» с одной антенной.

«Мы должны были удерживать весь батальон, платить деньги, а купить что-то новое не можем», - сказал он.

Также Замана сообщил, что сократил 137-й зенитный ракетный полк, который обслуживал старый советский комплекс семейства С-300, для которого уже негде было купить запчасти.

В целом он заявляет, что целью сокращения было высвободить средства для увеличения зарплат контрактников и приобретения хоть какой-то новой техники и вооружения.

Замана добавил, что Объединенное оперативное командование было сокращено в 2011 году, когда он еще не занимал должность начальника Генштаба.

Также он заявил, что заключение экспертизы, которое легло в доказательную базу обвинения, готовили люди, которые не имеют стратегического военного образования.

В конце выступления Замана назвал свой арест «дымовой завесой, чтобы прикрыть истинных виновников потери Крыма».

«Это дымовая завеса, чтобы прикрыть свое бездействие. Представьте себе, исполняющий обязанности президента (в то время Александр Турчинов - УНИАН) боится поставиты подпись, чтобы ввести военное положение, сидя в Киеве, а требует, чтобы там (в Крыму - УНИАН) военнослужащий, не имея права, применил оружие», - сказал он.

Замана заявил, что не боится попасть в СИЗО и готов доказывать свою невиновность и назвать настоящих виновников потери Украиной Крыма.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, стало известно о задержании экс-руководителя Генштаба ВСУ (с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014) Заманы.

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Замане объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Печерский райсуд избирает ему меру пресечения.