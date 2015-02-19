Турчинов: СНБО одобрил изменения в закон о военном положении



Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Одним из первых пунктов является принятие изменений в закон о правовом режиме военного положения", - рассказал Турчинов, говоря о сегодняшних решениях СНБО.

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По его словам, "дело в том, что закон о режиме военного положения был принят еще много лет назад и, к огромному сожалению, законодатели, которые принимали его, вряд ли считали, что он действительно будет когда-то применен. Учитывая реальную опасность, которая сегодня стоит перед Украиной, мы должны быть готовыми к любому развитию событий даже по наихудшему сценарию".

Турчинов отметил, что были отработаны детальные изменения относительно этого закона с тем, чтобы он эффективно работал.