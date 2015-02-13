Столтенберг: у НАТО есть доказательства военного присутствия РФ на Донбассе

Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью "Коммерсант FM", пишет Украинская правда.

По его словам, сепаратистам на востоке Украины не удалось бы добиться таких военных успехов, если бы не поддержка со стороны России.

"Наши разведка предоставляет документальные данные о военном присутствии России на востоке Украины. Мы видим это по данным независимых источников, независимых журналистов, а также мы получаем информацию от неправительственных организаций, которые сообщают нам о погибших российских военных в Украине", - сказал Столтенберг.

"Мы наблюдали то же самое в Крыму, когда Россия аннексировала Крым" - добавил он.

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Кроме того, отметил Столтенберг, ОБСЕ предоставляет информацию о военной технике на востоке Украины, к тому же сепаратисты имеют сложные системы вооружения, для которых должны быть предусмотрены соответствующие инструкторы из РФ.

По его словам, Россия поддерживает сепаратистов, чем нарушает территориальную целостность Украины.

Как известно, ранее командующий объединенной группировкой сухопутных войск НАТО в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия прямо вмешалась в бои за Дебальцево.