В Виннице разгромили вход в офис БПП (фото)

Правоохранители не озвучили название партии, в общественной приемной которой побили окна.

В Виннице неизвестные разбили окна входных дверей общественной приемной одной из политических партий.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области. Правоохранителям сообщение поступило утром в пятницу, 22 февраля.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения.

В действиях лиц усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Такое преступление наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

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Правоохранители не озвучили название партии, в общественной приемной которой побили окна.

В то же время местное издание Вiнниця.info сообщает, что речь идет о БПП "Солидарность" и публикует соответствующие фото с символикой партии.

"В 7 утра пришли наши работники, которые работают менеджерами по развитию партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Они готовились к тренингу, вышли на работу, увидели разбитые окна и вызвали полицию. На месте работает полиция, они дадут квалификацию событию", - прокомментировал СМИ глава областной ячейки БПП "Солидарность" Андрей Гыжко.

Работники офиса говорят, что в веранде не было ни камней, которым могли разбить стекло, ни других предметов.