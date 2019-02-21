Задержание украинцев и израильтян в аэропортах: в МИД Украины прокомментировали ситуацию

Сегодня состоялась встреча заместителя главы МИД Украины с послом Израиля.

Дипломаты Украины и Израиля договорились углубить взаимодействие между компетентными органами с целью обеспечения интересов граждан во время посещения двух стран.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, сегодня заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица принял посла Государства Израиль в Украине Йоэля Лиона в рамках регулярного диалога украинского внешнеполитического ведомства с дипломатической миссией Израиля.

Кислица сообщил, что МИД усиливает работу по защите интересов украинцев, путешествующих за границу, и по мониторингу ситуации по защите их прав.

Стороны договорились работать над углублением взаимодействия между соответствующими органами с целью обеспечения интересов граждан во время посещения Израиля и Украины.

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Также собеседники подчеркнули исключительную важность дальнейшего развития партнерства между Украиной и Израилем, в частности с целью выполнения договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины Петра Порошенко в Государство Израиль в январе этого года.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в израильском аэропорту имени Давида Бен-Гуриона несколько часов удерживали 140 украинцев. Украинцев задержали без объяснений и разрешения перемещаться по территории аэропорта, любое передвижение осуществлялось под конвоем. По информации народного депутата Украины Георгия Логвинского, украинцев задержали в ответ на отказ во въезде 35 израильтянам в аэропорту "Борисполь".

В МИД Израиля заявили, что в аэропорту Киева задержали 35 израильтян, 28 из которых приобрели билеты на различные рейсы. По словам Логвинского, украинские пограничники отказали им во въезде на законных основаниях - из-за отсутствия достаточной суммы денег или подтвержденной цели визита. Однако в знак протеста, по словам руководителей МВД Израиля, в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве задержали целый самолет из Украины со 140 украинскими гражданами.