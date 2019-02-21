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Тенденции к глобальному анархизму могут иметь слишком дорогие последствия - Яценюк

14:25, 21 февраля 2019
Политика
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"Многим кажется, что политика – это хобби. Другим, что политика – это шоу. Все хотят повеселиться на президентских выборах. Последствия слишком дорогие и высокие для государства", - сказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум по безопасности для молодежи в четверг, 21 февраля.

Он подчеркнул, что проблема "брекзита", у которой до сих пор нет решения, нанесла "чрезвычайно серьезный удар по образцовому проекту европейского единства после Второй мировой войны": "Европейский Союз находится не в простой ситуации".

Приведя в пример результаты последних выборов во многих странах-членах ЕС, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что сейчас в мире набирает обороты тенденция "антиистеблишмента" - "тенденция против политического класса как такового": "Я назову это новой формой мирового анархизма".

"Глобальный анархизм – это когда на повестку дня ставится вопрос: государство не нужно. "Право – это очень относительная категория. Суды? "Мы сами будем судить". Функция безопасности? "Мы сами справимся с этим". Демократия как таковая? "А что это такое, демократия?". Мы собрались, тысяча людей - мы и есть демократия. А как же с выборами, с представительной демократией?", - подчеркнул он.

Все эти центробежные силы имеют место не только в Европе и США, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Все эти центробежные силы имеют место и в Украине. Многим кажется, что политика – это хобби. Другой части кажется, что политика – это шоу. Что политика – для развлечения. Все хотят повеселиться на президентских выборах. После "веселых" президентских выборов будем плакать. Последствия слишком дорогие и высокие для государства".

"Политика является профессией, а государственная деятельность – это топ этой профессии", - сказал Арсений Яценюк.

Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - это платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума – усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умение участвовать в процессе политического анализа и развития.

Во время двухдневного Форума представители всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Грузии, Германии и Польши будут обсуждать современные вызовы, перед которыми стоят международные организации (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СЕ). Впоследствии участники презентуют альтернативный взгляд на деятельность этих организаций.

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