Украина готова продолжить переговоры с боевиками по обмену пленными - Наливайченко

Украинская сторона готова продолжить переговоры с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" по поводу обмена пленными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко сегодня в комментарии журналистам после открытия мемориального знака в честь героев Небесной сотни, который установлен на территории Национальной академии СБУ.

Читайте такжеБоевики должны отпустить всех украинских пленных до 5-6 марта - советник Авакова

“Рабочая группа, занимающаяся обменом людей, которых еще незаконно удерживают террористические организации, мы готовы забрать. Сейчас вопрос за той стороной”, - сказал Наливайченко.

По его словам, главным препятствием в освобождении заложников, захваченных террористами, является то, что они, вопреки договоренностям о прекращении огня, продолжают обстреливать населенные пункты с мирными жителями и позиции украинских военных.

Как сообщал УНИАН, договоренности «нормандской четверки», достигнутые в Минске 12 февраля, предусматривают освобождение всех заложников в течение 19 дней.