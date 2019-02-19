Троих раненых украинских пленных моряков обследуют в российской больнице

За почти три месяца схваченные Россией украинские моряки так и не получили квалифицированного лечения, отметила украинский омбудсмен.

По информации от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, трое раненных украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку будут направлены на обследование в больницу.

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Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Наконец РФ прислушался к призывам Украины и всего цивилизованного мира предоставить ребятам медицинскую помощь. Надеюсь, что заявления госпожи Москалькової о «углубленное обследование» не ограничатся поверхностным осмотром. Ведь за почти три месяца наши ребята так и не получили квалифицированного лечения", - отметила она.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход до Керченского пролива буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.