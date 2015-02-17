ЕС снимет санкции с четырех соратников Януковича, на очереди еще четверо

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ЕС, передает "ЕвроПравда".

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Как отмечается, из четырех человек из ближайшего окружения бывшего президента Украины будут сняты санкции из-за отсутствия доказательств относительно обвинений в коррупционной деятельности.

В то же время, как пишет издание, санкции против других четырех человекиз списка будут продлены лишь на 3 месяца для того, чтобы дать время украинской власти предоставить доказательства их правонарушений.

В частности, только на 3 месяца будут продлены санкции против сына Януковича - Виктора, бывшего народного депутата.

Как известно, 16 февраля во время брифинга генпрокурор Виктор Шокин заявил, что Генпрокуратура сделает все, чтобы не допустить снятия санкций.