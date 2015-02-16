Ефремов назвал надуманными выдвинутые ему обвинения

Бывший председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что выдвинутые ему Генеральной прокуратурой обвинения являются надуманными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Печерского райсуда Киева, где ему должна быть избрана мера пресечения.

Читайте такжеЗа Ефремова могут внести залог в размере 3 млн гривень

“Подозрение абсолютно надуманное. Мне трудно сказать, каким образом может развиваться следствие. Но сегодня предлагается меня задержать. Я не вижу в этом необходимости, потому что я никуда не собирался ехать. Если бы мне позвонили, я бы приехал”, - уверяет Ефремов.

Он отметил, что у него нет в распоряжении большой суммы средств для внесения залога.

В ходе судебного заседания представители государственного обвинения попросили суд избрать Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в 3 млн. грн.

На это Ефремов ответил, что ни он, ни его жена никогда не нарушали закон.

“То, что произошло в субботу ночью у меня на квартире, это меня очень волнует”, - сказал Ефремов.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 14 февраля в Киеве. По словам генерального прокурора Виктора Шокина, Ефремову объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге, но «есть и другие статьи», по которым ему могут выдвинуть обвинение.

Читайте такжеДля задержания Ефремова СБУ и ГПУ провели "интересную спецоперацию" - Шокин

“Он задержан за злоупотребление при отягчающих обстоятельствах и служебный подлог. Но есть другие статьи, они дорабатываются и будут предъявлены”, - сказал Шокин.

Он подчеркнул, что Генеральная прокуратура будет настаивать на аресте Ефремова.