Ситуация в Украине всегда занимает заметное место на всех переговорах с РФ - Столтенберг

Генеральный секретарь Альянса заявил о необходимости проведения диалога с Россией, чтобы избежать возможных военных просчетов.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что ситуация в Украине всегда занимает заметное место на всех переговорах с российской стороной.

Об этом Столтенберг заявил по прибытии на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности.

В частности, его спросили, планирует ли он в Мюнхене во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждать темы Украины и Грузии.

«У нас нет определенной повестки дня, но как правило Украина всегда занимает видное место в любой повестке дня и на встречах с российской стороной», - заявил Столтенберг.

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Он добавил, что вопросы Украины и Грузии регулярно рассматриваются на встречах с Россией. В частности, генсек Альянса напомнил о встречах Комиссии НАТО-Россия, на которых эти вопросы рассматриваются «снова и снова».

«В НАТО мы твердо убеждены в двуедином подходе к России: мы должны быть едины, мы должны быть сильны, но мы также должны это сочетать с политическим диалогом с Россией», - заявил Столтенберг.

Также он добавил, что необходимо добиваться лучших отношений с Россией.

«И даже без лучших отношений с Россией, мы должны смягчать сложные отношения с Россией. Мы имеем большее военное присутствие, мы имеем большую напряженность, мы имеем больше учений вблизи наших границ, и мы должны избежать каких-либо просчетов, инцидентов и несчастных случаев. И если это произойдет, мы должны позаботиться, что это не выйдет из-под контроля и создаст действительно опасные ситуации. Поэтому, диалог с Россией важен, особенно в эти сложные времени», - подчеркнул Столтенберг.

Отдельно он сказал, что Альянс предоставляет значительную поддержку Украине, Грузии и Молдове.

«Они партнеры НАТО. Мы работаем с ними. Мы помогаем им с воплощением реформ, модернизацией обороны и институтов по безопасности. Мы твердо поддерживаем их суверенитет и территориальную целостность, и мы обеспечиваем политической и практической поддержкой. И мы обязательно продолжим это делать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, генсек НАТО намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 15-17 февраля.