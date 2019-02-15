Мера пресечения Мангеру несоизмерима с рисками - адвокат семей Небесной сотни

По мнению защитницы, избранная судом Мангеру мера пресечения ничего не может предотвратить: ни давления на свидетелей и подозреваемых и их семьи, ни влияния на следствие, ни уничтожения доказательств, ни побега.

Мера пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, несоизмерима с рисками.

Об этом заявила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская на своей странице в Facebook.

"На четвертые сутки рассмотрения меры Мангеру избрали содержание под стражей до 3 марта (две недели) с правом внесения залога 2,5млн грн., а почему не 10 грн? Почему не самолет в Доминикану и чемодан наличных? Почему не поцеловать в задницу?", - написала она.

Также она убеждена, что залог в 2,5 млн грн, определенный судом в качестве альтернативы содержания под стражей, не сможет предотвратить риски.

"Это не мера пресечения. Она ничего не может предотвратить. Ни давления на свидетелей и подозреваемых и их семьи, ни влияния на следствие, ни уничтожения, ни побега. Хотя зачем куда-то бежать, если все так удачно складывается?", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, председателя Херсонского облсовета Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, суд заключил под стражу до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тыс. Грн.

В Генеральной прокуратуре заявили, что обжалуют в апелляционном суде это решение Шевченковского районного суда Киева.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны 6 человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по кличке «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК "Теракт", это преступление подследственно СБУ.

Также 13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством».

«Это стало причиной конфликта между СБУ и полицией в Херсонской области. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции. Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях», - отметил Мангер.