ОБСЕ: все стороны минских соглашений обязались соблюдать прекращение огня

К такому решению пришли участники видеоконференции между трехсторонним контактной группой (Украина, РФ и ОБСЕ с представителями "ДНР" и "ЛНР", сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт организации.

В частности, договоренность касается боевых действий в непосредственной близости от Дебальцево и Мариуполя.

"Особый акцент был сделан на полном уважении положений о прекращении огня, которые должны строго соблюдаться с 00:00 15 февраля, а также выводе тяжелого вооружения".

Читайте такжеПорошенко обсудил с Обамой план действий в случае эскалации конфликтаКроме того было решено, что Трехсторонняя контактная группа будет проводить дальнейшие консультации с представителями "ДНР" и "ЛНР" на регулярной основе "с целью содействия полному выполнению минских соглашений от 5 и 19 сентября 2014 года и пакета мер от 12 февраля 2015 года".

Как известно, в ходе переговоров нормандской четверки в Минске 11-12 февраля достигнута договоренность о создании 50-км буферной зоны и отвода тяжелого вооружения от линии противостояния, а также прекращении огня с 00:00 15 января.

Президент Петр Порошенко заявил, что если в Украине не будет установлен мира, то во всей стране будет введено военное положение.