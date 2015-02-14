Украина приветствует решение G7 жестко противодействовать нарушению Минских соглашений - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.

"Мы приветствуем заявление «Большой семерки», которое было обнародовано вчера, по поводу жесткой позиции по отношению к России, если Российская Федерация не выполнит базовые требования нового минского раунда переговоров о выполнении соглашения, которая уже была подписана Россией", - сказал Яценюк.

Также премьер-министр отметил, что ключевым вызовом для Украины остается эскалация военного конфликта на востоке.

"Важно, чтобы второй Минский меморандум не повторил судьбу первого Минского меморандума", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля лидеры стран «Большой семерки» заявили о готовности принять ответные меры против тех, кто не будет выполнять новых Минских договоренностей

Поздравив достигнутые в Минске последние договоренности, лидеры Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании, США, а также президент Европейского Совета и президент Европейской комиссии, выразили обеспокоенность ситуацией в Украине, в частности из-за боев вокруг Дебальцево, где активизировались "сепаратистские формирования, поддерживаемые Россией».

«G7 готова принять ответные меры против тех, кто нарушает «минский пакет», усиливая цену для них, особенно против тех, кто не придерживается договоренностей о всеобъемлющее прекращение огня и вывод тяжелого вооружения», - говорится в заявлении.