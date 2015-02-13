G7 пригрозил принять меры против тех, кто не будет выполнять Минские договоренности

Об этом говорится в заявлении Большой семерки, которое было распространено в пятницу в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

Приветствовав достигнутые в Минске последние договоренности, лидеры Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании, США, президент Европейского Совета и президент Европейской Комиссии, выразили свою обеспокоенность ситуацией в Украине, в частности в свете боев вокруг Дебальцево, где "сепаратистские формирования, поддерживаемые Россией, действуют за гранью линии соприкосновения, согласованной в Минских договоренностях в сентябре 2014 года, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения".

"Мы призываем все стороны неукоснительно придерживаться положений договоренностей и без задержки проводить оговоренные мероприятия, начиная с прекращения огня 15 февраля. В ближайшие дни все стороны должны воздерживаться от действий, которые будут тормозить начало перемирия. G7 готова принять ответные меры против тех, кто нарушает "Минский пакет" и, следовательно, интенсифицировать для них расходы, в частности, против тех, кто не придерживается согласованного всеобщего прекращения огня и вывода тяжелого вооружения", - говорится в заявлении.

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Большая семерка еще раз осудила незаконную аннексии Крыма Россией, что является нарушением международного права.

Кроме того, G7 приветствовала принципиальную договоренность от 12 февраля между МВФ и правительством Украины относительно новой программы экономических реформ, которая будет поддержана расширенным финансированием МВФ.

"Члены G7 с нетерпением ждут оперативного рассмотрения программы исполнительным Советом МВФ. Мы предоставляем финансовую помощь Украине. Эта международная помощь поможет Украине в амбициозных экономических реформах, которые она предпринимает для восстановления экономического роста и повышения уровня жизни украинского народа. Мы благодарны правительству Украины за его приверженность реализации этой амбициозной программы реформ с точки зрения экономики, верховенства права и демократических реформ", - отмечается в заявлении.