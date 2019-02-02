В МВД прокомментировали скандал с увольнением Аласании

22:21, 02 февраля 2019
Политика
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Об этом он заявил в субботу, сообщает пресс-служба МВД.

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"Я не думаю, что хорошая идея в это время обкатывать технологии и ущемлять прессу. Я не думаю, что хорошая идея отстранить за два месяца до выборов главу Суспільного телебачення в непонятный способ. Мы сейчас внимательно за этим смотрим", - сказал Аваков.

"Я думаю, что там есть с чем разобраться. Скажу больше: я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией. Контракт был расчитан на 4 года, Аласания вступил в должность 15 мая 2017 года.

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Новость в сюжете: Скандал с увольнением Аласании
Теги: #Аваков#Зураб Аласания