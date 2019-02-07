Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину и Янукович принимает в этом участие – эксперт

При этом эксперт отметил, что в конце концов Кремлю не удастся реализовать сценарий интервенции.

Кремль с помощью украинских чиновников-беглецов готовит повод для интервенции против Украины.

Об этом в эфире “Прямого” в ток-шоу “Эхо Украины” заявил политтехнолог Виктор Уколов.

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“Если проанализировать то, что вы сказали, то это выглядит как подготовка легенды, что позволит начать интервенцию против Украины, российскую интервенцию. Это casus belli так называемый – "причина для войны". В истории Украины подобные вещи были: когда в Харькове было создано типа правительство в противовес Центральной раде, и оттуда в 19 году началось наступление большевиков на угоду этому правительству, где, собственно, украинцев почти не было. Там были как раз в основном среди правительства россияне, российские большевики. А это наступление велось во многом силами большевистской России, хотя там были так же и некоторые украинцы”, - напомнил Уколов.

По его убеждению, Россия готовит очередную агрессию против Украины.

“Готовится сценарий будущего нападения на Украину. И Янукович, и Марков принимают в этом участие. Другое дело, что Марков... Я хочу напомнить, кто это. Это бывший украинский политик пророссийский, который был в Одессе, потом Янукович посадил его в тюрьму, и за него очень активно выступила Юлия Тимошенко. Она сказала, что это надежда юго-востока Украины.”, - пояснил политтехнолог.

Он заверил, что в конце концов Кремлю не удастся реализовать сценарий интервенции.

“Я думаю, несмотря на подготовку этого сценария, этой интервенции не произойдет. Потому что они могли это сделать еще в 14 году. Если бы Янукович не сбежал из Харькова, а остался, как это было в 19 году, то законный президент на тот момент, его еще не сняли с должности президента, мог бы повести интервенцию на Киев из Харькова. Он мог остаться в Донецке, но он сбежал из Донецка. В конце концов, он мог остаться в Крыму, но он даже оттуда сбежал, из Крыма. И никакая Европа его "лохом" не делала, как он сказал. Он сам себя сделал "лохом": своим страхом, своим побегом”, - заявил Уколов.

Он добавил, что Янукович кинул своих избирателей и окончательно потерял их доверие и поддержку.