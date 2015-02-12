ЕС введет в действие санкции против РФ, несмотря на соглашение в Минске - СМИ

Об этом сообщил высокопоставленный источник в ЕС, пишет Украинская правда со ссылкой на Euobserver.

Решение о расширении черного списка было принято на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС в ответ на атаки террористов против мирных жителей Мариуполя в конце января

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Как сообщалось, исполнение этого решения было отложено по просьбе Украины в понедельник, 16 февраля.

Как отметил глава МИД Франции Лоран Фабиус, санкции отложены,чтобы дать шанс переговорам "нормандской четверки" в Минске.

Ранее глава МИД Латвии заявил, что ЕС точно не будет отменять санкции, введенные в связи с обстрелами Мариуполя, даже если Россия будет соблюдать режим прекращения огня.