ЕС введет в действие санкции против РФ, несмотря на соглашение в Минске - СМИ

22:43, 12 февраля 2015
Политика
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Решение о внесении в черный список 19 человек и замораживании счетов 9 компаний вступит в силу 16 февраля, несмотря на достигнутые в Минске договоренности.

REUTERS

Об этом сообщил высокопоставленный источник в ЕС, пишет Украинская правда со ссылкой на Euobserver.

Решение о расширении черного списка было принято на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС в ответ на атаки террористов против мирных жителей Мариуполя в конце января

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Как сообщалось, исполнение этого решения было отложено по просьбе Украины в понедельник, 16 февраля.

Как отметил глава МИД Франции Лоран Фабиус, санкции отложены,чтобы дать шанс переговорам "нормандской четверки" в Минске.

Ранее глава МИД Латвии заявил, что ЕС точно не будет отменять санкции, введенные в связи с обстрелами Мариуполя, даже если Россия будет соблюдать режим прекращения огня.

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