ЕС введет в действие санкции против РФ, несмотря на соглашение в Минске - СМИ
Решение о внесении в черный список 19 человек и замораживании счетов 9 компаний вступит в силу 16 февраля, несмотря на достигнутые в Минске договоренности.
Об этом сообщил высокопоставленный источник в ЕС, пишет Украинская правда со ссылкой на Euobserver.
Решение о расширении черного списка было принято на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС в ответ на атаки террористов против мирных жителей Мариуполя в конце января
Читайте такжеЗапад заморозит отношения с Россией, если та снова нарушит Минские договоренности - премьер Финляндии
Как сообщалось, исполнение этого решения было отложено по просьбе Украины в понедельник, 16 февраля.
Как отметил глава МИД Франции Лоран Фабиус, санкции отложены,чтобы дать шанс переговорам "нормандской четверки" в Минске.
Ранее глава МИД Латвии заявил, что ЕС точно не будет отменять санкции, введенные в связи с обстрелами Мариуполя, даже если Россия будет соблюдать режим прекращения огня.