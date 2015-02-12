России не удастся безнаказанно проигнорировать сегодняшние договоренности в Минске - дипломат

России не удастся безнаказанно проигнорировать сегодняшние договоренности в Минске относительно урегулирования ситуации на востоке Украины, поскольку, в отличие от предыдущих минских договоренностей, она является подписантом документов.

Об этом дипломат, председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко заявил УНИАН, комментируя подписанные сегодня в Минске документы: «Комплекс мер по выполнению минских договоренностей» (в рамках Трехсторонней контактной группы) и Декларацию в поддержку этих мер, одобренную президентами Украины, Франции, России и канцлером Германии.

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«В целом впечатление от обнародованного документа - вряд ли он может быть выполнен, потому что он в значительной степени является компромиссом для всех. Для Украины компромисс - в обязательстве финансировать восстановление региона, при этом, не имея никаких гарантий стабилизации ситуации там. Для России - компромисс в признании своего участия и ответственности за ситуацию на востоке Украины.

Подобные договоренности были достигнуты в Минске еще полгода тому назад, они не выполнялись. Поэтому нужно подождать, посмотреть, что будет происходить дальше», - сказал Яременко.

Также эксперт считает, что Россия не осмелится обмануть украинскую сторону и после отвода сил антитеррористической операции захватить демилитаризованные территории.

«Согласившись официально и достаточно прямо на свою ответственность и роль в деэскалации ситуации, и нарушив договоренность, Россия сразу получит со стороны Европы и США ответ, который ей не понравится. Теоретически это может быть, но надеюсь, что хотя бы на определенный период договоренности будут выполняться, речь не будет идти о крупных наступательных операциях с любой стороны. Отличие этих договоренностей от предыдущих в том, что с сегодняшнего дня Россия не сможет отделаться от своих обязательств», - убежден эксперт.

В то же время проблемным местом договоренностей Яременко считает роль представителей террористов в них.

«Эта проблема существует с начала Минских договоренностей в сентябре. Они (лидеры боевиков Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, которые принимали участие во встрече контактной группы, - УНИАН) подписываются под документом как физические лица, используя лишь свои имена и фамилии. И это одна из причин юридической несостоятельности этого документа (Комплекс мер по выполнению Минских соглашений - УНИАН). И это основание скептически относиться к его выполнению», - сказал Яременко.

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Также эксперт считает, что, несмотря на договоренности, актуальным останется вопрос вооружения Украины, по крайней мере для США.

«В США дискуссия по этому поводу не может быть прекращена, поскольку политики и эксперты из Вашингтона в своем большинстве уверены, что помощь Украине должна оказываться также и оружием. ЕС же, если будет достигнута определенная деэскалация, симпатики Кремля будут пытаться сорвать режим санкций против РФ», - сказал Яременко.

Как сообщалось, сегодня, 12 февраля, в Минске по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки», продолжавшихся свыше 16 часов, утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Новые договоренности, достигнутые «нормандской четверкой» предусматривают прекращение огня с 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений.

Также предусмотрены «освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть завершен не позже чем на пятый день после отвода тяжелого оружия.

Договоренности предусматривают и «вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разоружение всех незаконных групп».

Комплекс мер предусматривает восстановление социально-экономических связей Киева с оккупированными боевиками районами Луганской и Донецкой областей, включая возобновление выплаты пенсий.

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В документе речь идет об «определении модальностей полного возобновления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплаты пенсий и другие выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины)».

«В этих целях Украина возобновит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом и, возможно, будет создан международный механизм для облегчения таких переводов», - говорится в комплексе мер.