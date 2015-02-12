Достигнутые в Минске договоренности дают надежду, но этого недостаточно - Туск

Достигнутые в Минске договоренности по урегулированию ситуации в Украине дают надежду, однако только этого недостаточно.

Об этом президент Европейского Совета Дональд Туск написал в Twitter.

"Сегодняшняя Минская договоренность дает надежду. Надежда - это важно, важно, но недостаточно. Настоящее испытание – соблюдать договоренности о прекращении огня", - отметил он.

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Как сообщалось, сегодня, 12 февраля, в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки", которые длились более 16 часов, утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой" предусматривают прекращение огня с 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений.